RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Радбез ООН сьогодні проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні

Рада Безпеки ООН (Фото: peacekeeping.un.org)
Автор: Константин Широкун

Рада Безпеки ООН на позачерговому засіданні обговорить питання гуманітарної ситуації в Україні. Засідання відбудеться ввечері 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ООН.

Консультації в Радбезі ООН щодо гуманітарної ситуації в різних регіонах України ініціювали Франція і Мексика. 28 березня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також доручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".

Нагадаємо, нещодавно Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайного припинення військового вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН