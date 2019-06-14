Совбез ООН провел экстренное заседание по атаке на танкеры в Оманском заливе

Члены Совета безопасности ООН осудили атаку на два нефтяных танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, и призывают тщательно расследовать данный инцидент, но официальных решений на экстренном заседании СБ ООН принято не было. Об этом заявил представитель председательствующего сейчас в ООН Кувейта Мансур Айяд аль-Атайби, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Аль-Атайби отметил, что американская сторона не представила СБ ООН доказательств причастности Ирана к инциденту с предполагаемым нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

"Мы не обсуждали каких-либо доказательств", - заявил представитель Кувейта.

В то же время постпред США при ООН Джонатан Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран.

"Ни одна группировка в регионе не располагает ни ресурсами, ни потенциалом, чтобы действовать с такой точностью. Зато у Ирана имеются оружие, экспертные данные и сведения от спецслужб, чтобы сделать это", - заявил Коэн.

Напомним,утром 13 июня два танкера подверглись атаке в Оманском заливе у берегов Ирана. СМИ сообщили, что от взрывов пострадали Front Altair норвежской компании Frontline и Kokuka Courageous японской судоходной фирмы Kokuka Sangyo. В качестве причин взрывов называют торпедные атаки и подрыв на минах.