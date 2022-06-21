Совбез ООН проведет во вторник заседание по Украине: что будут обсуждать

Ожидается, что члены Совбеза и представители приглашенных стран сделают заявления о причинах войны, в частности о роли, которую в ее развязывании сыграли пропаганда и язык ненависти в России.

Инициировала рассмотрение этого вопроса Албания, председательствующая в Совбезе в июне.

Заседание начнется в 10:00 по восточно американскому времени (в 17:00 по Киеву). Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН, намечено выступление посла нашей страны при этой организации Сергея Кислицы.

Напомним, в апреле постпред РФ Василий Небензя в Совете безопасности ООН признал, что Россия ведет войну в Украине, а не так называемую "спецоперации".

Еще в феврале Российская Федерация наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины. Причем якобы предполагаемый союзник России - Китай не голосовал против, а воздержался.

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