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Совбез ООН проведет в четверг заседание по Украине: что будут обсуждать

Фото: Совбез ООН проведет в четверг заседание по Украине (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине в четверг. Совбез обсудит проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуре в условиях российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Этот вопрос будет рассматриваться в рамках недавно принятой повестки дня работы СБ на 2022 год "Поддержание мира и безопасности Украины".

От ООН на заседании будут делать доклад генсек Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки по странам Африки), заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Рассмотрение этого вопроса инициировали Соединенные Штаты как страна, председательствующая в Совете безопасности в мае.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

Отметим, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал неспособность Совета безопасности этой организации предотвратить войну и остановить ее. Генсек отметил, что это "источник большого разочарования, досады и гнева".

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