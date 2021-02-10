ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Совбез ООН провалил попытку возобновить мирный процесс по Сирии

Новина українською → Нью-Йорк, Среда 10 февраля 2021 04:47
Совбез ООН провалил попытку возобновить мирный процесс по Сирии Фото: Сирия (unsplash)
Автор: Артур Родивилов

Страны, входящие в состав Совбеза ООН, во вторник не смогли согласовать совместное заявление по Сирии, которое дипломаты обсуждали в течение дня. Они пытаются возобновить зашедший в тупик мирный процесс в стране.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам дипломатов, Россия, главный союзник Сирии, неоднократно блокировала переговоры по этому вопросу. Москва не ответила на просьбу агентства «Франс-Пресс» прокомментировать ситуацию в СБ ООН.

Конфликт в Сирии, начавшийся в 2011 году после того, как правительство Башара Асада жестоко подавило протесты оппозиции, унес жизни более 380 тысяч человек. Бесконечные раунды мирных переговоров под эгидой ООН не смогли остановить кровопролитие. В последние годы в Сирии начались параллельные переговоры между Россией и Турцией.

"Нынешние разногласия в международном сообществе должны быть преодолены", - заявил в понедельник в беседе с журналистами Гейр Педерсен, специальный посланник ООН в Сирии.

По словам спецпосланника, без «конструктивной международной дипломатической работы» по Сирии маловероятно, что «какой-либо вопрос – касающийся конституции или любой другой - действительно продвинется».

Ежемесячное заседание СБ ООН по Сирии обычно проводится в открытом режиме, однако после провалившегося заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве в январе, сегодняшняя сессия прошла в закрытом формате.

На заседании СБ ООН во вторник западные державы единодушно осудили провал конституционного процесса в Сирии, обвинив сирийский режим в "тактике проволочек".

Ранее сообщалось, что США усилили свое присутствие в Сирии после ряда стычек с российскими войсками, которые обострили напряженность в стране. Эти шаги должны стать сигналом для России.

Также США объявили о введении санкций против сирийского бизнесмена, а также девяти компаний, которые являются близкими бизнес-партнерами режима Башара Асада в Сирии. Санкции грозят и иностранцам, которые взаимодействуют с людьми из этого списка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Сирия ООН
NEWS
Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом
Импичмент: Сенат начал процесс над Трампом
DAILY
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной