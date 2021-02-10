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Радбез ООН провалив спробу відновити мирний процес у Сирії

Новость на русском → Нью-Йорк, Середа 10 лютого 2021 04:47
Радбез ООН провалив спробу відновити мирний процес у Сирії Фото: Сирія (unsplash)
Автор: Артур Родивилов

Країни, що входять до складу Радбезу ООН, у вівторок не змогли узгодити спільну заяву щодо Сирії, яку дипломати обговорювали протягом дня. Вони намагаються відновити процес в країні, що зайшов в глухий кут.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За словами дипломатів, Росія, головний союзник Сирії, неодноразово блокувала переговори з цього питання.

Конфлікт у Сирії, що почався у 2011 році після того, як уряд Башара Асада жорстоко придушило протести опозиції, забрав життя понад 380 тисяч осіб. Нескінченні раунди мирних переговорів під егідою ООН не змогли зупинити кровопролиття. В останні роки в Сирії почалися паралельні переговори між Росією і Туреччиною.

"Нинішні розбіжності в міжнародній спільноті мають бути подолані", - заявив у понеділок у бесіді з журналістами Гейр Педерсен, спеціальний посланник ООН в Сирії.

За словами спецпосланця, без конструктивної міжнародної дипломатичної роботи по Сирії малоймовірно, що "будь-яке питання - що стосується конституції або будь-яке інше - дійсно просунеться".

Щомісячне засідання РБ ООН щодо Сирії зазвичай проводиться у відкритому режимі, однак після проваленого засідання Конституційного комітету Сирії в Женеві в січні, сесія пройшла в закритому форматі.

На засіданні РБ ООН у вівторок західні держави одностайно засудили провал конституційного процесу в Сирії, звинувативши сирійський режим в "тактиці зволікань".

Раніше повідомлялося, що США посилили свою присутність в Сирії після низки сутичок з російськими військами, які загострили напруженість у країні. Ці кроки повинні стати сигналом для Росії.

США оголосили про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами режиму Башара Асада у Сирії. Санкції загрожують і іноземцям, які взаємодіють з людьми з цього списку.

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