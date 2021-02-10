Радбез ООН провалив спробу відновити мирний процес у Сирії

Країни, що входять до складу Радбезу ООН, у вівторок не змогли узгодити спільну заяву щодо Сирії, яку дипломати обговорювали протягом дня. Вони намагаються відновити процес в країні, що зайшов в глухий кут.

За словами дипломатів, Росія, головний союзник Сирії, неодноразово блокувала переговори з цього питання.

Конфлікт у Сирії, що почався у 2011 році після того, як уряд Башара Асада жорстоко придушило протести опозиції, забрав життя понад 380 тисяч осіб. Нескінченні раунди мирних переговорів під егідою ООН не змогли зупинити кровопролиття. В останні роки в Сирії почалися паралельні переговори між Росією і Туреччиною.

"Нинішні розбіжності в міжнародній спільноті мають бути подолані", - заявив у понеділок у бесіді з журналістами Гейр Педерсен, спеціальний посланник ООН в Сирії.

За словами спецпосланця, без конструктивної міжнародної дипломатичної роботи по Сирії малоймовірно, що "будь-яке питання - що стосується конституції або будь-яке інше - дійсно просунеться".

Щомісячне засідання РБ ООН щодо Сирії зазвичай проводиться у відкритому режимі, однак після проваленого засідання Конституційного комітету Сирії в Женеві в січні, сесія пройшла в закритому форматі.

На засіданні РБ ООН у вівторок західні держави одностайно засудили провал конституційного процесу в Сирії, звинувативши сирійський режим в "тактиці зволікань".