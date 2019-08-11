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В Ливии от взрыва бомбы погибли трое сотрудников ООН

Новости » Происшествия    11.08.2019 - 01:58
В Ливии от взрыва бомбы погибли трое сотрудников ООН
Иллюстративное фото (wikimedia.orgCpl. Janessa Pon)

Генсек ООН призвал стороны вооруженного конфликта в Ливии соблюдать перемирие

В восточном ливийском городе Бенгаза из-за подрыва машины на бомбе погибли трое сотрудников ООН в субботу, 10 августа. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Похже стало известно что еще 10 человек были ранены, в том числе дети.

Атака произошла, когда Организация Объединенных Наций заключила перемирие в столице страны Триполи, где базирующаяся на востоке Ливийская национальная армия (ЛНА) предприняла неожиданную атаку в апреле.

Генеральный секретарь США Антонио Гутерриш осудил нападение и подтвердил, информацию о двух погибших. Позж медики сообщили, что третий сотрудник ООН позже скончался от ран в больнице.

"Генеральный секретарь призывает все стороны соблюдать гуманитарное перемирие и вернуться за стол переговоров, чтобы преследовать мирное будущее, которого заслуживает народ Ливии", - заявил официальный представитель США Стефан Дюжаррик.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен был собраться в субботу по просьбе Франции для обсуждения последних событий в Ливии.

Взрыв произошел перед торговым центром и банком. По крайней мере, один сгоревший автомобиль ООН можно было увидеть на месте происшествия.

Напомним, в результате кораблекрушения у побережья Ливии пропали 150 человек

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