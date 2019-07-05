Совбез ООН отреагировал на авиаудар по приюту для нелегалов в Ливии

Совет безопасности ООН осудил нападение на центр содержания беженцев в Ливии, а также призвала стороны к прекращению огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянного представительства Франции при ООН в Twitter.

Как сообщается, в Совбезе ООН также призвали стороны к возвращению к политическому диалогу и полному допуску гуманитарных организаций.

"Члены Совета безопасности осуждают нападение на центр содержания беженцев близ Триполи 2 июля, который привел к гибели 56 и ранения более 130 человек. Члены Совета безопасности настаивают на необходимости всем сторонам немедленно деескалюваты ситуацию и соблюдать прекращение огня", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Совбез требует возвращения к политической медиации усилиями ООН, подтверждает полную поддержку представителю генерального секретаря ООН в Ливии Гассана Саломе и напоминает, что "прочный мир и стабильность в Ливии будут достигнуты только благодаря политическому решению".

"Члены Совбеза ООН выражают глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Ливии и призывает все стороны предоставить гуманитарным организациям полный доступ", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 3 июля в результате авианалета на лагерь беженцев в столице Ливии Триполи погибли не менее 44 человек. Погибшими являются преимущественно африканские мигранты, которые направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев и они под контролем правительства Ливии.

Кроме того, с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполипогибли 607 человек, в том числе 40 мирных жителей и не менее 3261 человек, в числе которых 117 мирных жителей получили ранения.