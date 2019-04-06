Совбез ООН и G7 призвали прекратить военные действия в Ливии

Совет безопасности ООН и главы МИД "Большой семерки (G7) призвали Ливийскую национальную армию (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара прекратить военные действия в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Совбезе ООН также призвали противоборствующие стороны к деэскалации конфликта, отметив, что его нельзя решить военным путем.

"Совет призвал ЛНА остановить все военные действия. Военного решения конфликта не может быть", - говорится в заявлении организаци.

В то же время члены G7 в совместном заявлении, принятом на саммите во Франции, заявили, что "решительно выступают" против военных действий в Ливии и предостерегают командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифа Хафтара от продолжения его наступления на столицу страны Триполи.

"Мы убеждены, что ливийского урегулирования невозможно достичь силовыми методами", - говорится в заявлении министров "Большой семерки".

В G7 подчеркнули, что все, кто усугубляют конфликт в стране, наносят вред в первую очередь мирным жителям и мешают становлению мира в Ливии.

Напомним, Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара получила контроль над аэропортом Триполи. Под контроль сил Хафтара перешли также районы Каср-Бен-Гашир (30 км от столицы) и Сук аль-Хамис (24 км от Триполи).