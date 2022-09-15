UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном

Фото: Совбез Армении объявил о достижении перемирия с Азербайджаном (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии, сообщил в ночь на четверг, 15 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, не существует.

"Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 (19.00 по Киеву) 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность", - сказал Григорян.

Подтверждения этой информации со стороны Азербайджана пока не поступало. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Арам Торосян написал в Facebook, что с 20.00 по местному времени по всем направлениям огонь практически прекратился, значительных инцидентов не зафиксировано.

Напомним, в ночь на 13 сентября на границе Азербайджана и Армении наблюдалось обострение конфликта. Государства обменялись обвинениями в провокациях и обстрелах.

С началом нового обострения активизировалась и международная дипломатия. Ереван провел переговоры с Францией и США, которые призвали решать конфликт мирным путем. Имея союзников в виде участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, Пашинян запросил помощь в восстановлении территориальной целостности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АрменияАзербайджан