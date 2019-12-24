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Соучредитель Uber покидает совет директоров

Новости » Общество     24.12.2019 - 17:55
Соучредитель Uber покидает совет директоров
Фото: Трэвис Каланик (twitter.com/marshawright)

Каланик планирует сфокусировать свое внимание на новом стартапе

Соучредитель и бывший генеральный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик покинет совет директоров к концу 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, Каланик покидает совет директоров Uber, чтобы сфокусироваться на своем новом стартапе и уделять больше времени благотворительности. В настоящее время он работает над стартапом доставки еды.

"Я чрезвычайно благодарен Трэвису за его видение и упорство при создании Uber, а также за его опыт в качестве члена правления. Все в Uber желают ему всего наилучшего", - отметил исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

Напомним, компания Uber Technologies Inc., которая предоставляет услуги по заказу такси и доставке еды, заключила крупнейшую в своей истории сделку по покупке ближневосточного конкурента Careem за 3,1 млрд долларов.

Кроме того, городской регулятор служб такси и частного проката Лондона отказал компании Uber в лицензии. Сообщается, что компании отказали в лицензии за "несколько нарушений, которые ставили под угрозу безопасность пассажиров".

Ранее Uber запустил в Индии услугу заказа лодок. Цена одной поездки в лодке на шесть или на восемь мест, достигает 80 долларов, а лодки до 10 мест - 132 доллара за поездку.

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