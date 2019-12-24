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Співзасновник Über залишає раду директорів

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 17:55
Співзасновник Über залишає раду директорів
Фото: Тревіс Каланик (twitter.com/marshawright)

Каланик планує зосередити свою увагу на новому стартапі

Співзасновник і колишній генеральний директор Über Technologies Inc. Тревіс Каланик покине рада директорів до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, Каланик залишає раду директорів Uber, щоб сфокусуватися на своєму новому стартапі і приділяти більше часу благодійності. В даний час він працює над стартапом доставки їжі.

"Я надзвичайно вдячний Тревісу за його бачення і завзятість при створенні Uber, а також за його досвід в якості члена правління. Все в Über бажають йому всього найкращого", - зазначив виконавчий директор компанії Дару Хосровшахи.

Нагадаємо, компанія Über Technologies Inc., яка надає послуги з замовлення таксі та доставку їжі, уклала найбільшу в своїй історії операцію з купівлі близькосхідного конкурента Careem за 3,1 млрд доларів.

Крім того, міський регулятор служб таксі і приватного прокату Лондона відмовив компанії Über в ліцензії. Повідомляється, що компанії відмовили у ліцензії за "кілька порушень, які ставили під загрозу безпеку пасажирів".

Раніше Über запустив в Індії послугу замовлення човнів. Ціна однієї поїздки в човні на шість або вісім місць, досягає 80 доларів, а човни до 10 місць - 132 долари за поїздку.

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