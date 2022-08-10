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Соучредитель шведской Amnesty International покинул организацию из-за отчета о ВСУ

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Стокгольм, Среда 10 августа 2022 13:37
Соучредитель шведской Amnesty International покинул организацию из-за отчета о ВСУ Фото: еще один директор Amnesty International покинул организацию (facebook.com/amnestyua)
Автор: Наталья Юрченко

Соучредитель Amnesty International в Швеции Пер Вестберг объявил о выходе из организации из-за несогласия с отчетом об украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Svenska Dagbladet.

Вестберг выступил с критикой отчета об Украине. Он решил покинуть правозащитную организацию после почти 60 лет работы в ней.

"Я являюсь членом организации уже почти шестьдесят лет. С тяжелым сердцем я из-за заявлений Amnesty относительно войны в Украине заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество", - сказал он.

Пер Вестберг был одним из соучредителей шведского отдела Amnesty International, который образовался в 1964 году.

Скандальный отчет

Напомним, 4 августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором обвинила Вооруженные силы Украины в создании баз вблизи школ и больниц.

Доклад жестоко раскритиковали в Украине и мире. В частности, Владимир Зеленский заявил, что правозащитники попытались перенести ответственность за российские преступления на Украину.

Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук решила уволиться, заявив, что данный отчет стал пропагандистским подарком для Москвы.

Позже Amnesty International извинилась за то, что "причинила боль".

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