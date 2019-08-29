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Дубилет согласился стать министром Кабмина

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Из-за этого он выйдет из руководства Monobank

Соучредитель мобильного банка Monobank Дмитрий Дубилет согласился занять должность министра Кабинета министров. Об этом в Facebook сообщил его бизнес-партнер Олег Гороховский.

По его словам, Дубилет будет министром Кабинета министров.

"... и, к большому сожалению, покидает проект Monobank. Если Рада поддержит его кандидатуру, понятно. Уверен, что для страны Дима принесет много пользы и теперь можно точно говорить, что все в Украине будет супер!", - написал Гороховский.

До национализации ПриватБанка Дубилет работал там IT-директором (в 2012-2016 годах), а его отец был председателем правления финучреждения, которое принадлежало олигарху Игорю Коломойскому.

Отметим, Дубилет в одном из интервью допускал возможность работы в исполнительных органах власти, если "там будут интересные проекты". Также он заявлял, что ему предлагали баллотироваться на внеочередных парламентских выборах от "Слуги народа", однако он ответил отказом.

Ранее РБК-Украина сообщало, каким может быть состав нового Кабинета министров. В этот список входит Дмитрий Дубилет.

Напомним, новым спикером Верховной Рады стал бывший глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Его кандидатуру поддержали 382 нардепа из разных фракций.

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