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Соучастники фальсификации текста законопроекта об олигархах должны понести ответственность, - нардеп

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 18:12
Соучастники фальсификации текста законопроекта об олигархах должны понести ответственность, - нардеп Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Надежда Скляренко

Руководство комитета по вопросам нацбезопасности понесет уголовную ответственность в случае попытки подделать финальный текст законопроекта об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Сергея Соболева.

"Глава комитета должен понимать, что он может подписать себе приговор. Если он, не в соответствии с проголосованным текстом, завизирует другой текст", - заявил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что фальсификация проголосованного текста закона недопустима и будет иметь катастрофические последствия.

"Я за всю историю помню еще два случая, когда пробовали фальсифицировать уже проголосованный текст закона. Я надеюсь, что на этот раз до этого не дойдет. Есть все - и стенограмма на руках, и видеозапись. Есть возможность очень четко отслеживать, в которой редакции принимался закон", - отметил Соболев.

Напомним, 4 октября председатель Верховной рады Дмитрий Разумков официально заявил о попытках комитета по вопросам нацбезопасности сфальсифицировать проголосованный текст законопроекта об олигархах.

По его словам, таким незаконным способом руководство комитета решило убрать из проекта поправку о предоставлении полномочий вести реестр олигархов Нацагентству по противодействию и предотвращению покупателей, и предоставить эти полномочия СНБО.

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