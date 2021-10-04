Соучастники фальсификации текста законопроекта об олигархах должны понести ответственность, - нардеп

"Глава комитета должен понимать, что он может подписать себе приговор. Если он, не в соответствии с проголосованным текстом, завизирует другой текст", - заявил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что фальсификация проголосованного текста закона недопустима и будет иметь катастрофические последствия.

"Я за всю историю помню еще два случая, когда пробовали фальсифицировать уже проголосованный текст закона. Я надеюсь, что на этот раз до этого не дойдет. Есть все - и стенограмма на руках, и видеозапись. Есть возможность очень четко отслеживать, в которой редакции принимался закон", - отметил Соболев.