В Раде заявили о попытках фальсификации текста закона об олигархах

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте на уровне комитета по вопросам нацбезопасности происходят попытки фальсификации финального текста законопроекта об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Разумкова во время согласительного совета в понедельник, 4 октября.

"Ничто не может укрыться в стенах Верховной рады. Когда комитет направляет в аппарат Верховной рады, понимая что он делает, не тот закон, который голосовался в стенах Верховной рады, это уже подлог. Это уже другое законодательство", - заявил спикер.

Он также добавил, что не допустит фальсификаций текста закона и подпишет исключительно тот документ, за который проголосовал парламент в сессионном зале.

"Подписывается только то, что проголосовано в зале... И за то, что голосует украинский парламент - я как спикер должен подписать", - подчеркнул глава парламента.