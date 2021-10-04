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В Раде заявили о попытках фальсификации текста закона об олигархах

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 12:51
В Раде заявили о попытках фальсификации текста закона об олигархах Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте на уровне комитета по вопросам нацбезопасности происходят попытки фальсификации финального текста законопроекта об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Разумкова во время согласительного совета в понедельник, 4 октября.

"Ничто не может укрыться в стенах Верховной рады. Когда комитет направляет в аппарат Верховной рады, понимая что он делает, не тот закон, который голосовался в стенах Верховной рады, это уже подлог. Это уже другое законодательство", - заявил спикер.

Он также добавил, что не допустит фальсификаций текста закона и подпишет исключительно тот документ, за который проголосовал парламент в сессионном зале.

"Подписывается только то, что проголосовано в зале... И за то, что голосует украинский парламент - я как спикер должен подписать", - подчеркнул глава парламента.

Как сообщалось, во время голосования за законопроект об олигархах во втором чтении 23 сентября были одновременно приняты взаимоисключающие правки по органу государственной власти, который получит полномочия определять олигархов.

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Дмитрий Разумков
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