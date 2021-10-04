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Співучасники фальсифікації тексту законопроекту про олігархів мають понести відповідальність, - нардеп

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 18:12
Співучасники фальсифікації тексту законопроекту про олігархів мають понести відповідальність, - нардеп Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Надія Скляренко

Керівництво комітету з питань нацбезпеки понесе кримінальну відповідальність у випадку спроби підробити фінальний текст законопроекту про олігархів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Соболєва.

"Голова комітету повинен розуміти, що він може підписати собі вирок. Якщо він, не відповідно до проголосованого тексту, завізує інший текст", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".

Він наголосив, що фальсифікація проголосованого тексту закону недопустима і матиме катастрофічні наслідки.

"Я за всю історію пам’ятаю ще два випадки, коли пробували фальсифікувати вже проголосований текст закону. Я сподіваюся, що цього разу до цього не дійде. Є все - і стенограма на руках, і відеозапис. Є можливість дуже чітко відслідкувати, в якій редакції ухвалювався закон", - зазначив Соболєв.

Нагадаємо, 4 жовтня голова Верховної ради Дмитро Разумков офіційно заявив про спроби комітету з питань нацбезпеки сфальсифікувати проголосований текст законопроекту про олігархів.

За його словами, в такий незаконний спосіб керівництво комітету вирішило прибрати з проекту поправку про надання повноважень вести реєстр олігархів Нацагентству з протидії і запобігання покупців, і надати ці повноваження РНБО.

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Дмитро Разумков
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