Співучасники фальсифікації тексту законопроекту про олігархів мають понести відповідальність, - нардеп
Керівництво комітету з питань нацбезпеки понесе кримінальну відповідальність у випадку спроби підробити фінальний текст законопроекту про олігархів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Сергія Соболєва.
"Голова комітету повинен розуміти, що він може підписати собі вирок. Якщо він, не відповідно до проголосованого тексту, завізує інший текст", - заявив нардеп в ефірі телеканалу "Україна24".
Він наголосив, що фальсифікація проголосованого тексту закону недопустима і матиме катастрофічні наслідки.
"Я за всю історію пам’ятаю ще два випадки, коли пробували фальсифікувати вже проголосований текст закону. Я сподіваюся, що цього разу до цього не дійде. Є все - і стенограма на руках, і відеозапис. Є можливість дуже чітко відслідкувати, в якій редакції ухвалювався закон", - зазначив Соболєв.
Нагадаємо, 4 жовтня голова Верховної ради Дмитро Разумков офіційно заявив про спроби комітету з питань нацбезпеки сфальсифікувати проголосований текст законопроекту про олігархів.
За його словами, в такий незаконний спосіб керівництво комітету вирішило прибрати з проекту поправку про надання повноважень вести реєстр олігархів Нацагентству з протидії і запобігання покупців, і надати ці повноваження РНБО.