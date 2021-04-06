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На соцзахист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 17:53
На соцзахист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році Фото: на чорнобильців направлять на 403,5 млн грн більше, ніж у 2020 (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністерство соціальної політики повідомляє, що на соціальний захист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році. Цей захист залишається одним з пріоритетів у роботі відомства.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

"Сьогодні чисельність осіб, які мають статус постраждалих та мають право на пільги, складає 1 718,1 тисячі осіб", - сказано у повідомленні.

З них 181,1 тисячі - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Серед ліквідаторів - 55,6 тисячі осіб з інвалідністю.

Крім того, нараховується 1 534,8 тисяч потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з яких 48,9 тисячі - особи з інвалідністю та 322,8 тисячі - діти.

"Для підвищення рівня соціального забезпечення людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету фінансуються відповідні програми. На 2021 рік передбачено 2,57 млрд грн, що на 403,5 млн грн більше у порівнянні з 2020 роком", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні хочуть підвищити пенсії чорнобильцям. Наприкінці січня комітет з питань екологічної політики та природокористування підтримав закони відповідні законопроекти №№4555-4555-1.

Як писало РБК-Україна, Кабмін наприкінці 2020 року пропонував внести зміни до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Ці зміни передбачали підвищення пенсій для чорнобильців.

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