На соцзахист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році

Міністерство соціальної політики повідомляє, що на соціальний захист чорнобильців направлять на 403,5 млн гривень більше, ніж у 2020 році. Цей захист залишається одним з пріоритетів у роботі відомства.

"Сьогодні чисельність осіб, які мають статус постраждалих та мають право на пільги, складає 1 718,1 тисячі осіб", - сказано у повідомленні.

З них 181,1 тисячі - учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Серед ліквідаторів - 55,6 тисячі осіб з інвалідністю.

Крім того, нараховується 1 534,8 тисяч потерпілих від Чорнобильської катастрофи, з яких 48,9 тисячі - особи з інвалідністю та 322,8 тисячі - діти.

"Для підвищення рівня соціального забезпечення людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, з державного бюджету фінансуються відповідні програми. На 2021 рік передбачено 2,57 млрд грн, що на 403,5 млн грн більше у порівнянні з 2020 роком", - вказано у повідомленні.