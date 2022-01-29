Соцвыплаты для ОРДЛО: в МИД назвали провокацией поручение Путина

Поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении жителям ОРДЛО соцвыплат является гибридной провокацией. Москва продолжает принудительную интеграцию населения временно оккупированных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в МИД Украины.
В ведомстве отметили, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. В то время, когда Украина и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации.
Новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям.
"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
Напомним, на сайте Кремля появилось сообщение, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса социальными выплатами. Речь идет только о тех, у кого есть российские паспорта.