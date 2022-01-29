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Соцвыплаты для ОРДЛО: в МИД назвали провокацией поручение Путина

Автор: Артур Родивилов

Поручение президента РФ Владимира Путина о предоставлении жителям ОРДЛО соцвыплат является гибридной провокацией. Москва продолжает принудительную интеграцию населения временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в МИД Украины.

В ведомстве отметили, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. В то время, когда Украина и партнеры прилагают все усилия для деэскалации ситуации.

Новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям.

"Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе нормандского формата и Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Напомним, на сайте Кремля появилось сообщение, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса социальными выплатами. Речь идет только о тех, у кого есть российские паспорта.

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ОРДЛО