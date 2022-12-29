Соцвиплати автоматично продовжили не для всіх: кому потрібно подавати документи

Як повідомив чиновник, автоматично продовжать такі виплати, як допомога на дітей, які знаходяться під опікою та піклуванням, виплати на дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, людей, які здійснюють догляд за громадянами, які мають психічні розлади і інвалідність I і II групи, тимчасову допомогу на дітей, батьки яких утримуються від сплати аліментів.

"Також продовжено виплату на проживання внутрішньо переміщеним особам", - сказав він.

Водночас з 1 січня потрібно звертатися з відповідними документами до органів соцзахисту тим українцям, виплати яким базуються на матеріальному (майновому) стані.

"Зокрема, це допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям. Для отримання цих видів допомоги потрібно звертатися повторно до органів соціального захисту населення, подавати декларацію, і відповідно з урахуванням поданої інформації буде обчислюватись і прийматись рішення про продовження відповідних виплат", - сказав Музиченко.

За його словами, виключення зроблять лише для мешканців тимчасово окупованих територій, регіонів, де тривають або можуть тривати активні бойові дії. Їм автоматично продовжать нараховувати всі види соцдопомог у період воєнного стану.