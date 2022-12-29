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Соцвыплаты автоматически продлили не для всех: кому нужно подавать документы

Фото: социальные выплаты продлят автоматически только для части украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продлил на период военного положения автоматическую выплату социальных пособий только для части украинцев. Остальным с 1 января придется подавать документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, сделанное заместителем министра социальной политики Виталием Музыченко во время телемарафона .

Как сообщил чиновник, автоматически продолжат такие выплаты, как помощь на детей, находящихся на попечении, выплаты на детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства, людей, осуществляющих уход за гражданами, имеющими психические расстройства и инвалидность I и II группы, временное пособие на детей, родители которых воздерживаются от уплаты алиментов.

"Также продлена выплата на проживание внутренне перемещенным лицам", - сказал он.

В то же время с 1 января нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном (имущественном) состоянии.

"В частности, это помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям. Для получения этих видов помощи нужно обращаться повторно в органы социальной защиты населения, подавать декларацию, и соответственно с учетом представленной информации будет начисляться и приниматься решение о продлении соответствующих выплат", - сказал Музыченко..

По его словам, исключения будут сделаны только для жителей временно оккупированных территорий, регионов, где продолжаются или могут продолжаться активные боевые действия. Им автоматически продолжат начислять все виды соцпомощи в период военного положения.

Напомним, Кабинет министров продолжил автоматическое назначение части социальных выплат , действие которых истекло во время военного положения.

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Министерство социальной политикиВнутренне перемещенные лица