В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

В Украине зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 26 марта 2018 года, зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 26 марта 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 491 528 переселенцев или 1 217 071 семья из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 19 марта, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 490 833 переселенца из Крыма и Донбасса.

Отметим, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что переселенцам из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей нужно выдавать денежные средства для приобретения жилья на территории Украины.