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В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

НовостиОбщество    26.03.2018 - 22:46
Фото: Министерство социальной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Министерство социальной политики (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев

В Украине по состоянию на сегодня, 26 марта 2018 года, зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 26 марта 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 491 528 переселенцев или 1 217 071 семья из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 19 марта, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 490 833 переселенца из Крыма и Донбасса.

Отметим, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что переселенцам из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей нужно выдавать денежные средства для приобретения жилья на территории Украины.

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Теги публикации: переселенцы, Министерство социальной политики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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