В Україні спростили отримання декрету для переселенців

Упрошен порядок надання матеріального забезпечення за декрет

Соцстрах спростив порядок підтвердження непрацездатності вимушених переселенців. Про це повідомляє Фонд соціального страхування України.

Зокрема, як повідомляється, був упрощен порядок надання матеріального забезпечення внутрішньо переміщеним особам.

"Фонд соціального страхування України змінив порядок надання матеріального забезпечення внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території або з районів проведення АТО. Зокрема, спрощено вимоги до документів, що підтверджує перебування особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного або шестирічного віку", - йдеться в повідомленні.

Відповідну постанову соцстраху передбачає, що факт знаходження переселенця у трудових відносинах з підприємством, розташованим на тимчасово окупованих територіях і в зоні АТО, може підтверджуватися не лише даних з Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування (ГРОГСС), але і копією наказу страхувальника про перебування застрахованої особи в декреті

Також, застрахована особа може надати довідку або копію наказу страхувальника про розмір посадового окладу, встановленого на день настання страхового випадку застрахованій особі.

Якщо переселенець не зможе надати довідку страхувальника про підтвердження перебування у трудових відносинах на момент настання страхового випадку, він повинен надати довідку бюджетної установи, якій підпорядковане підприємство, не проводить діяльність.

Якщо ні довідки від страхувальника ні від бюджетної установи надати неможливо, матзабезпечення буде надаватися на підставі даних ГРОГСС, що підтверджують трудові відносини на момент настання страхового випадку.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні станом на сьогодні, 26 березня 2018 року, зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму і Донбасу.