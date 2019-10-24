Социологи замерили уровень доверия к президенту

В конце октября 2019 года президенту Украины доверяют 66% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, больше всего украинцы доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%).

Кроме того, высокое доверие к армии (65%) и церкви (56%).

Общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским/сельским главам - 47%, Национальной гвардии - 46%, правительству - 45%, Верховной раде - 44%, местным СМИ - 43%, общенациональным СМИ - 42%, Службе безопасности Украины - 38%, областным государственным администрациям - 32%.

Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%, пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%, налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%, НАБУ - 49% и 17%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции - 48% и 15%.

Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 19-22 октября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украинеза исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале октября 2019 года доверяли 70,5% украинцев, не доверяли - 22,1%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в начале сентября 2019 года деятельность президента Владимира Зеленского положительно оценивали 69,7% украинцев, негативно - 8,7%, а 19% посчитали, что пока рано давать оценку.