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Соціологи зафіксували зниження підтримки українцями вступу до ЄС та НАТО

Фото: Вступ до ЄС та НАТО підтримують абсолютна більшість українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців у всіх регіонах підтримують вступ країни до Європейського Союзу та НАТО. Однак рівень підтримки трохи знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Станом на кінець листопада 78% опитаних проголосували би за вступ України до ЄС у разі проведення такого референдуму, що дещо менше ніж у липні цього року (85%). Проти вступу до ЄС тільки 5% респондентів. Натомість збільшується частка тих, хто не визначився або не хотів би голосувати: 3% та 14% відповідно. 

Підтримка вступу держави до НАТО має також тенденцію до зниження і становить 77% (в липні було 83%). Наразі показник підтримки вступу до НАТО на тому ж рівні який був на початку вторгнення у березні 2022 року. Однак не хотіли би бачити Україну в Північноатлантичному альянсі лише 5% опитаних, 15% - не голосували б, і 3% - не визначились.  

Вікових відмінностей щодо підтримки євроінтеграції немає. Жінки частіше за чоловіків демонструють невпевненість (не збираються голосувати або вагаються з відповіддю) як щодо вступу до ЄС, так і щодо вступу до НАТО. Найменшу підтримку союзів демонструють опитані з найнижчими доходами.

В цілому у кожному з регіонів більшість підтримує вступ до обох союзів, але найбільше бажаючих побачити Україну в складі ЄС та НАТО серед мешканців столиці та заходу.

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 54% українців вважають, що наразі більший пріоритет - членство в НАТО. Віддають перевагу членству в ЄС - 24% респондентів.

За даними опитування КМІС, два найбільших мотиви вступу України в ЄС - це забезпечення довгострокової безпеки (59%) і економічних перспектив (57%).

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