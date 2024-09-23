У США зафіксували найбільший стрибок рейтингу політика з 2001 року

На запитання про їхнє ставлення до Гарріс відколи вона стала кандидатом, 48% із 1000 зареєстрованих опитаних виборців відповіли, що вони ставляться до неї позитивно, порівняно з 32% у липні.

Це найбільший стрибок рейтингів політиків, опитаних NBC, відколи популярність президента Джорджа Буша-молодшого зросла після атак 11 вересня 2001 року.

На запитання про Трамп 40% опитаних відповіли, що ставляться до нього позитивно порівняно з 38% у липні. Опитування, проведене 13-17 вересня, має похибку у 3 процентні пункти.

Результати загалом відповідають результатам інших нещодавніх загальнонаціональних опитувань, у тому числі проведених Reuters/Ipsos, які показують перевагу Харріс 47% на 42% та напружену боротьбу перед виборами 5 листопада.

Крім того, опитування CBS News також показало, що Гарріс випереджає Трампа на 4 відсоткові пункти, 52% проти 48% серед ймовірних виборців, з похибкою плюс-мінус 2 відсоткові пункти.