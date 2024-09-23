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В США зафиксировали самый большой скачок рейтинга политика с 2001 года

Фото: Харррис опережает Трампа на 5 процентных пунктов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вице-президент США Камала Харрис опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа на 5 процентных пунктов. Респонденты стали относиться к ней более благосклонно с тех пор, как она стала кандидатом от Демократической партии на пост президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос NBC.

На вопрос об их отношении к Харрис с тех пор, как она стала кандидатом, 48% из 1000 зарегистрированных опрошенных избирателей ответили, что они относятся к ней положительно, по сравнению с 32% в июле.

Это самый большой скачок рейтингов политиков, опрошенных NBC, с тех пор, как популярность президента Джорджа Буша-младшего выросла после атак 11 сентября 2001 года.

На вопрос о Трампе 40% опрошенных ответили, что относятся к нему положительно, по сравнению с 38% в июле. Опрос, проведенный 13-17 сентября, имеет погрешность в 3 процентных пункта.

Результаты в целом соответствуют результатам других недавних общенациональных опросов, в том числе проведенных Reuters/Ipsos, которые показывают преимущество Харрис 47% на 42% и напряженную борьбу перед выборами 5 ноября.

Кроме того, опрос CBS News также показал, что Харрис опережает Трампа на 4 процентных пункта, 52% против 48% среди вероятных избирателей, с погрешностью плюс-минус 2 процентных пункта.

В то время как общенациональные опросы дают важные сигналы о взглядах электората, победителя определяют результаты голосования коллегии выборщиков по каждому штату, при этом несколько колеблющихся штатов, скорее всего, окажутся решающими.

Харрис 59 лет, она бывший сенатор США и прокурор, сейчас работает вице-президентом у Байдена. Она может стать первой женщиной-президентом за 248-летнюю историю страны.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп