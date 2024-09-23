У США зафіксували найбільший стрибок рейтингу політика з 2001 року
Віце-президент США Камала Гарріс випереджає свого суперника-республіканця Дональда Трампа на 5 процентних пунктів. Респонденти стали ставитися до неї більш прихильно відколи вона стала кандидатом від Демократичної партії на пост президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування NBC.
На запитання про їхнє ставлення до Гарріс відколи вона стала кандидатом, 48% із 1000 зареєстрованих опитаних виборців відповіли, що вони ставляться до неї позитивно, порівняно з 32% у липні.
Це найбільший стрибок рейтингів політиків, опитаних NBC, відколи популярність президента Джорджа Буша-молодшого зросла після атак 11 вересня 2001 року.
На запитання про Трамп 40% опитаних відповіли, що ставляться до нього позитивно порівняно з 38% у липні. Опитування, проведене 13-17 вересня, має похибку у 3 процентні пункти.
Результати загалом відповідають результатам інших нещодавніх загальнонаціональних опитувань, у тому числі проведених Reuters/Ipsos, які показують перевагу Харріс 47% на 42% та напружену боротьбу перед виборами 5 листопада.
Крім того, опитування CBS News також показало, що Гарріс випереджає Трампа на 4 відсоткові пункти, 52% проти 48% серед ймовірних виборців, з похибкою плюс-мінус 2 відсоткові пункти.
У той час як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали про погляди електорату, переможця визначають результати голосування колегії виборців по кожному штату, при цьому кілька штатів, що коливаються, швидше за все, виявляться вирішальними.
Гарріс 59 років, вона колишній сенатор США та прокурор, зараз працює віце-президентом у Байдена. Вона може стати першою жінкою-президентом за 248-річну історію країни.