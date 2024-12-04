Соціологи з'ясували, скільки жителів Росії хочуть від Путіна ядерного удару по Україні

Як зазначають соціологи, протягом останніх півтора року зростає частка тих, хто вважає, що використання ядерної зброї під час війни може бути виправдане - 39% у листопаді 2024 року (у квітні 2023 року 29%). Про зворотне говорять 45% опитаних.

Рівень підтримки війни проти України значно не змінюється і залишається високим у листопаді 2024 року підтримують 77%, не підтримують – 14% опитаних.

За даними відкритого (без підказок) питання про те, які події останніх чотирьох тижнів запам'яталися найбільше, найбільша кількість згадок про запуск ракети "Орєшнік" по Дніпру (20%). Ті чи інші події, пов'язані з війною, називали 12% опитаних.

Крім того, респонденти згадували вибори в США (8%) та дозвіл Україні використовувати по Росії далекобійну зброю, надані західними країнами (5%).

Число прихильників ідеї мирних переговорів продовжує зростати після зниження в серпні (на тлі подій у Курській області) – у листопаді 2024 року їхня частка склала 57%. Частка прихильників продовження воєнних дій знижується – до 35%.

З лютого 2024 року поступово зменшувалося число тих, хто вважає, що війна просувається успішно, проте у листопаді їхня частка знову зросла до 70% (у вересні 2024 року - 60%). Дотримуються зворотної думки 15% опитаних.

Опитування "Левада-центру" проведено з 21 по 27 листопада 2024 року серед 1602 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) вбирається у 3,4%.