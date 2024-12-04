Социологи выяснили, сколько жителей России хотят от Путина ядерного удара по Украине

Как отмечают социологи, на протяжении последних полутора лет растет доля считающих, что использование ядерного оружия в ходе войны может быть оправдано - 39% в ноябре 2024 года (в апреле 2023 года 29%). Об обратном говорят 45% опрошенных.

Уровень поддержки войны против Украины значимо не меняется и остается высоким в ноябре 2024 года поддерживают 77%, не поддерживают - 14% опрошенных.

По данным открытого (без подсказок) вопроса о том, какие события последних четырех недель запомнились более всего, наибольшее количество упоминаний запуску ракеты "Орешник" по Днепру (20%). Те или иные события, связанные с войной, называли 12% опрошенных.

Кроме того, респонденты упоминали выборы в США (8%) и разрешение Украине использовать по России дальнобойное оружие, предоставленные западными странами (5%).

Число сторонников идеи мирных переговоров продолжает расти после снижения в августе (на фоне событий в Курской области) - в ноябре 2024 года их доля составила 57%. Доля сторонников продолжения военных действий снижается - до 35%.

С февраля 2024 года постепенно уменьшалось число тех, кто считает, что война продвигается успешно, однако в ноябре их доля вновь выросла до 70% (в сентябре 2024 года - 60%). Придерживаются обратного мнения 15% опрошенных.

Опрос "Левада-центра" проведен с 21 по 27 ноября 2024 года среди 1602 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.