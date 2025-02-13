Соціологи з'ясували, як українці ставляться до позбавлення мандатів нардепів від ОПЗЖ

Абсолютна більшість українців (70%) підтримують ініціативу позбавлення мандатів депутатів Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ). Не підтримують - 8% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Ще 16% відповіли, що їм байдуже (а решта 6% не змогли визначитися зі своєю думкою).

Також респондентам ставилося запитання, кого вони вважають лідером опозиції в Україні. Респондентам пропонувався список з шести публічних осіб або респонденти могли назвати свій варіант.

Трохи більше половини респондентів (56%) змогли обрати публічну особу з переліку, тобто назвати когось, кого вважають лідером опозиції. Відносно найбільше респондентів говорили про Петра Порошенка (24%). Далі йдуть Сергій Притула (9%), Юлія Тимошенко (8%) і Дмитро Разумков (7%).

Юрія Бойка (ОПЗЖ) і Олексія Арестовича вважають лідерами опозиції по 3%.

При цьому 16% вважають, що в Україні немає справжньої опозиції (а ще 2%, навпаки, вважають, що в Україні одразу декілька лідерів опозиції).

Стосовно санкцій до п'ятого президента Петра Порошенка, вважають це спробою відволікти увагу суспільства від складної ситуації на фронті - 31%. Ще 24% вбачають у цьому спробу нейтралізації опозиції, а 27% – спробу правоохоронних органів покарати винних. Не змогли відповісти на запитання і не мають сформованої думки - 19%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 2-6 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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