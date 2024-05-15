UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Соціологи з'ясували готовність українців до переходу економіки на військові рейки

Фото: Економіка України може перейти на військові рейки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рівень готовності українців до мілітаризації економіки є доволі високим. Громадяни готові пожертвувати добробутом заради безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 67% українців позитивно ставляться до зміни на довгостроковий період пріоритетів державного бюджету на користь посилення сектору безпеки і оборони (Збройних сил, інших силових відомств, оборонної промисловості). Тільки 7% виступають проти.

Ще 63% опитаних позитивно сприймають збільшення видатків на безпеку у власній громаді, проти - 9%.

Крім того, половина опитаних (49%) готові на зміну пріоритетів бюджету, якщо вони вплинуть їхній особистий добробут. Проти виступають 29% респондентів.

Опитування проводив Центр Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед країн Європи. За даними опитування Gallup International, відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий (33%).

Читайте РБК-Україна в Google News