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Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы

Фото: Экономика Украины может перейти на военные рельсы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уровень готовности украинцев к милитаризации экономики достаточно высок. Граждане готовы пожертвовать благосостоянием ради безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, 67% украинцев положительно относятся к изменению на долгосрочный период приоритетов государственного бюджета в пользу усиления сектора безопасности и обороны (Вооруженных сил, других силовых ведомств, оборонной промышленности). Только 7% выступают против.

Еще 63% опрошенных положительно воспринимают увеличение расходов на безопасность в собственной громаде, против – 9%.

Кроме того, половина опрошенных (49%) готовы на смену приоритетам бюджета, если они повлияют на их личное благосостояние. Против выступают 29% респондентов.

Опрос проводил Центр Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 

Напомним, у Украины самая высокая готовность воевать за свою страну среди стран Европы. По данным опроса Gallup International, процент готовых составляет 62%, что почти вдвое больше тех, кто не готов (33%).

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