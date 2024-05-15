Социологи выяснили готовность украинцев к переходу экономики на военные рельсы

По данным опроса, 67% украинцев положительно относятся к изменению на долгосрочный период приоритетов государственного бюджета в пользу усиления сектора безопасности и обороны (Вооруженных сил, других силовых ведомств, оборонной промышленности). Только 7% выступают против.

Еще 63% опрошенных положительно воспринимают увеличение расходов на безопасность в собственной громаде, против – 9%.

Кроме того, половина опрошенных (49%) готовы на смену приоритетам бюджета, если они повлияют на их личное благосостояние. Против выступают 29% респондентов.

Опрос проводил Центр Разумкова с 21 по 27 марта 2024 среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.