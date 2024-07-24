Соціологи показали, як зменшилася частка громадян України, що вважають себе росіянами

До початку війни, у 2021 році, українцями вважали себе 87% респондентів, росіянами - 9%.

У 2017 році 74% опитаних в Україні відчували свою приналежність лише до однієї національності, 12% - одразу до двох або кількох національностей, 6% - не відчували належності до жодної національності, а 8% - не визначилися.

За даними опитування, що проводилося у 2024 році, частка тих, хто відчуває свою приналежність лише до однієї національності, зросла до 84%, частка тих, відносить себе одразу до двох або кількох національностей, зменшилася до 7%, і практично не змінилася частка тих, хто не відчуває належності до жодної національності (5%).

Менше стало тих, хто не визначився із етнічною належністю (4,5%). Порівняно з 2017 роком серед етнічних українців частка тих, хто відчуває свою приналежність лише до однієї національності, зросла з 77% до 85%.

Опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2026 респондентів. Опитування методом face-to-face лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.