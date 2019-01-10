Социологи назвали тройку лидеров президентского и парламентского марафонов

Иллюстративное фото (УНИАН)

В тройку лидеров вошли "Батькивщина", "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За життя"

Партия Вадима Рабиновича "Оппозиционная платформа - За життя" продолжает уверенно лидировать в рейтингах электоральных симпатий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования, которое провел Институт анализа и прогнозирования.

Результаты опроса украинцев, среди тех, кто точно пойдет на выборы, показали следующую картину. В тройку лидеров вошли "Батькивщина" (19,4%), "Слуга народа" (12,9%) и "Оппозиционная платформа - За життя" (11,7%). На четвертом месте партия "БПП "Солидарность" (11,4%), на пятом - "Гражданская позиция" (11%). Также 5-процентный барьер преодолевает Радикальная партия Олега Ляшко.

По мнению политологов, на результаты опроса повлияло то, что в избирательную кампанию вклинился Владимир Зеленский и соответственно его партия "Слуга народа". Но, при этом, эксперты отмечают, что, например, "Оппозиционная платформа - За життя", которая соперничает со "Слугой народа" за второе место, свой рейтинг не растеряла, а только нарастила.

"Рейтинги партийные следуют за рейтингами политиков. Из-за появления Зеленского "просели" показатели первой пятерки кандидатов и партий. Но при этом не все потеряли свои позиции. Например, рейтинги "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За життя" практически одинаковые", - заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Президентский рейтинг, среди тех, кто определился с выбором, по результатам исследования следующий: Юлия Тимошенко ("Батькивщина") - 19,3%, Владимир Зеленский ("Слуга народа") - 12,9%, Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа - За життя") - 11,6%, Петр Порошенко (БПП "Солидарность") - 11,3%.

Опрос был проведен с 26 декабря 2018 года по 4 января 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым). Всего было опрошено 2016 респондентов. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Погрешность данных не превышает 2,2%.