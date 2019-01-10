Соціологи назвали трійку лідерів президентського і парламентського марафонів

Ілюстративне фото (УНІАН)

До трійки лідерів увійшли "Батьківщина", "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя"

Партія Вадима Рабіновича "Опозиційна платформа - За життя" продовжує впевнено лідирувати в рейтингу електоральних симпатій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження, яке провів Інститут аналізу і прогнозування.

Результати опитування українців, серед тих, хто точно піде на вибори, показали наступну картину. До трійки лідерів увійшли "Батьківщина" (19,4%), "Слуга народу" (12,9%) та "Опозиційна платформа - За життя" (11,7%). На четвертому місці-партія "БПП "Солідарність" (11,4%), на п'ятому - "Громадянська позиція" (11%). Також 5-відсотковий бар'єр долає Радикальна партія Олега Ляшка.

На думку політологів, на результати опитування вплинуло те, що виборчу кампанію вклинився Володимир Зеленський і відповідно його партія "Слуга народу". Але, при цьому, експерти відзначають, що, наприклад, "Опозиційна платформа - За життя", яка змагається зі "Слугою народу" за друге місце, свій рейтинг не розгубила, а тільки наростила.

"Рейтинги партійні слідують за рейтингами політиків. Через появу Зеленського "просіли" показники першої п'ятірки кандидатів і партій. Але при цьому не всі втратили свої позиції. Наприклад, рейтинги "Слуги народу" і "Опозиційної платформи - За життя" практично однакові", - заявив директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий.

Президентський рейтинг серед тих, хто визначився з вибором, результатами дослідження наступний: Юлія Тимошенко ("Батьківщина") - 19,3%, Володимир Зеленський ("Слуга народу") - 12,9%, Юрій Бойко ("Опозиційна платформа - За життя") - 11,6%, Петро Порошенко (БПП "Солідарність") - 11,3%.

Опитування було проведено з 26 грудня 2018 року по 4 січня 2019 року в 24-х областях України і м. Києві (виключаючи тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей, а також АР Крим). Всього було опитано 2016 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Похибка даних не перевищує 2,2%.