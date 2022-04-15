Социологи назвали самый известный благотворительный фонд Украины

Так, его назвали без подсказки 94,3% опрошенных украинцев. На втором месте - Международный комитет Красного Креста (его назвали 70%), на третьем - Фонд Виктора Пинчука (45,3%).

Кроме того, Фонд Ахметова - лидер благотворительности в Украине. Почти половина украинцев считает фонд самой масштабной благотворительной организацией в Украине. 76,5% жителей Украины положительно оценивают его деятельность.

Напомним, с начала полномасштабной войны, Фонд Ахметова оказывает гуманитарную помощь украинцам и поставляет нужные медицинские средства в больницы Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.