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Соціологи назвали найвідоміший благодійний фонд України

Фото: Фонд Ріната Ахметова назвали найвідомішим благодійним фондом України (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Найвідомішим благодійним фондом країни українці вважають Фонд Ріната Ахметова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати соціологічного дослідження Info Sapiens.

Так, його назвали без підказки 94,3% опитаних українців. На другому місці - Міжнародний комітет Червоного Хреста (його назвали 70%), на третьому - Фонд Віктора Пінчука (45,3%).

Крім того, Фонд Ахметова - лідер благодійності в Україні. Майже половина українців вважає фонд наймасштабнішою благодійною організацією в Україні. 76,5% жителів України позитивно оцінюють його діяльність.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни, Фонд Ахметова надає гуманітарну допомогу українцям та постачає потрібні медичні засоби до лікарень України.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Гуманітарна допомогаРінат Ахметов