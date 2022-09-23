Соціологи назвали реальну кількість прихильників приєднання до Росії в південних і східних областях

Об'єднані результати трьох опитувань (лютий 2021 року, листопад 2021 року, початок лютого 2022 року) свідчать, що у всіх областях Півдня і Сходу абсолютна більшість бачать Україну незалежною від Росії. Навіть у Донецькій області лише 10% бажали би об’єднання в одну державу проти 86%, які підтримували незалежність України. Подібна ситуація і Луганській області. В інших регіонах Півдня і Сходу ще менше людей хотіли б об’єднання з Росією.

Водночас у даних 2021-2022 років не було прямого запитання аналогічного даним 2014 року ("Ви підтримуєте чи не підтримуєте думку, що Вашій області слід відокремитися від України та приєднатися до Росії?").

Тому на основі даних 2014 року соціологи створили регресійну модель для перерахунку даних про бажання об’єднання України з Росією в відсоток тих, хто хотів би, щоб до Росії приєдналася його область.

Ці дані свідчать, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відсоток тих, хто хотів би, щоб область приєдналася до Росії не перевищував 22% (в Херсонській області, наприклад, лише 11%). Соціологи переконані, що після вторгнення, яке мало наслідком загибель і каліцтво багатьох людей, руйнування будинків, інфраструктури кількість симпатиків Росії в усіх регіонах України різко зменшилася, це показують дані всіх досліджень, проведених після вторгнення.

"Тому будь-який коректно проведений референдум, який був би проведений в цих областях, показав би, що абсолютна більшість жителів кожної області висловилася б проти відокремлення області від України і приєднання до Росії", - йдеться в повідомленні.