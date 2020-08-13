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Социологи назвали лидеров симпатий на выборах мэра Киева

Киев, Четверг 13 августа 2020 13:37
Социологи назвали лидеров симпатий на выборах мэра Киева
Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

За несколько месяцев до выборов Кличко опережает конкурентов

Если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, самую большую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, далее по уровню электоральной поддержки идут:

  • Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%)
  • Александр Попов (соответственно 7% и 8%).
  • Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%),
  • Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%),
  • Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%),
  • Александр Омельченко (соответственно 3% и 4%),
  • Михаил Добкин (соответственно 3% и 3%),
  • Алексей Гончаренко (соответственно 3% и 3%),
  • Андрей Ильенко (соответственно 2% и 2,5%),
  • Николай Томенко (соответственно 2% и 2%),
  • Борислав Береза (соответственно 2% и 2%),
  • Александр Дубинский (соответственно 1% и 1,5%),
  • Виталий Нестор (соответственно 1% и 1%),
  • Андрей Билецкий (соответственно 1% и 1%),
  • Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%)

Опрос проведен Центром Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля за Виталия Кличко планировали голосовать 6% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.

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