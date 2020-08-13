Социологи назвали лидеров симпатий на выборах мэра Киева

За несколько месяцев до выборов Кличко опережает конкурентов
Если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, самую большую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
По данным опроса, далее по уровню электоральной поддержки идут:
Опрос проведен Центром Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля за Виталия Кличко планировали голосовать 6% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.
Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.