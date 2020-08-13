Социологи назвали лидеров симпатий на выборах мэра Киева

Фото: выборы (Виталий Носач, РБК-Украина)

За несколько месяцев до выборов Кличко опережает конкурентов

Если бы выборы мэра Киева состоялись в начале августа 2020 года, самую большую поддержку избирателей получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, далее по уровню электоральной поддержки идут:

Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%)

Александр Попов (соответственно 7% и 8%).

Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%),

Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%),

Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%),

Александр Омельченко (соответственно 3% и 4%),

Михаил Добкин (соответственно 3% и 3%),

Алексей Гончаренко (соответственно 3% и 3%),

Андрей Ильенко (соответственно 2% и 2,5%),

Николай Томенко (соответственно 2% и 2%),

Борислав Береза (соответственно 2% и 2%),

Александр Дубинский (соответственно 1% и 1,5%),

Виталий Нестор (соответственно 1% и 1%),

Андрей Билецкий (соответственно 1% и 1%),

Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%)

Опрос проведен Центром Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля за Виталия Кличко планировали голосовать 6% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов будет голосовать.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.