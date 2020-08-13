Соціологи назвали лідерів симпатій на виборах мера Києва

За декілька місяців до виборів Кличко випереджає конкурентів
Якби вибори мера Києва відбулися на початку серпня 2020 року, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного міського голову готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
За даними опитування, далі за рівнем електоральної підтримки йдуть:
Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 липня по 2 серпня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, що за даними Центру Разумкова, на початку липня за Віталія Кличка планували голосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.
Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.