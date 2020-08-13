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Соціологи назвали лідерів симпатій на виборах мера Києва

Київ, Четвер 13 серпня 2020 13:37
Соціологи назвали лідерів симпатій на виборах мера Києва
Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За декілька місяців до виборів Кличко випереджає конкурентів

Якби вибори мера Києва відбулися на початку серпня 2020 року, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко. За чинного міського голову готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, далі за рівнем електоральної підтримки йдуть:

  • Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%)
  • Олександр Попов (відповідно 7% і 8%).
  • Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%),
  • Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%),
  • Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%),
  • Олександр Омельченко (відповідно 3% і 4%),
  • Михайло Добкін (відповідно 3% і 3%),
  • Олексій Гончаренко (відповідно 3% і 3%),
  • Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 2,5%),
  • Микола Томенко (відповідно 2% і 2%),
  • Борислав Береза (відповідно 2% і 2%),
  • Олександр Дубінський (відповідно 1% і 1,5%),
  • Віталій Нестор (відповідно 1% і 1%),
  • Андрій Білецький (відповідно 1% і 1%),
  • Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 липня по 2 серпня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що за даними Центру Разумкова, на початку липня за Віталія Кличка планували голосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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