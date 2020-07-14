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Социологи назвали лидеров симпатий киевлян на выборах мэра

Автор: Александр Белоус

Действующий мэр на сегодня опережает конкурентов

Если бы в ближайшее время проходили выборы киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Далее по уровню электоральной поддержки идут:

  • Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%),
  • Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%),
  • Игорь Смешко (соответственно 4% и 5%),
  • Александр Омельченко (соответственно 4% и 4%),
  • Сергей Притула (соответственно 4% и 4%),
  • Александр Попов (соответственно 3% и 4%),
  • Алексей Гончаренко (соответственно 4% и 3%),
  • Евгений Червоненко (соответственно 3% и 3%),
  • Андрей Ильенко (соответственно 2% и 3%),
  • Александр Дубинский (соответственно 2% и 3%),
  • Борислав Береза (соответственно 2% и 2%),
  • Виталий Нестор (соответственно 2% и 2%),
  • Николай Томенко (соответственно 2% и 2%),
  • Юрий Левченко (соответственно 1% и 1%)

Исследование проведено Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 апреля 2020 года, свидетельствовали, что за Виталия Кличко на выборах мэра планировали голосовать 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

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