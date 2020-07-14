Социологи назвали лидеров симпатий киевлян на выборах мэра

Действующий мэр на сегодня опережает конкурентов
Если бы в ближайшее время проходили выборы киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них получил бы Виталий Кличко. За действующего мэра готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
Далее по уровню электоральной поддержки идут:
Исследование проведено Центром Разумкова с 20 июня по 2 июля 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2025 респондентов в возрасте от 18 лет по выборке, представляющей взрослое население Киева по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-7 апреля 2020 года, свидетельствовали, что за Виталия Кличко на выборах мэра планировали голосовать 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.