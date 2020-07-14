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Соціологи назвали лідерів симпатій киян на виборах мера

Автор: Олександр Білоус

Чинний мер на сьогодні випереджає конкурентів

Якби найближчим часом проходили вибори київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би Віталій Кличко. За чинного мера готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 44% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме.

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Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Далі за рівнем електоральної підтримки йдуть:

  • Андрій Пальчевський (відповідно 9% і 11%),
  • Віктор Ляшко (відповідно 8% і 6%),
  • Ігор Смешко (відповідно 4% і 5%),
  • Олександр Омельченко (відповідно 4% і 4%),
  • Сергій Притула (відповідно 4% і 4%),
  • Олександр Попов (відповідно 3% і 4%),
  • Олексій Гончаренко (відповідно 4% і 3%),
  • Євген Червоненко (відповідно 3% і 3%),
  • Андрій Іллєнко (відповідно 2% і 3%),
  • Олександр Дубінський (відповідно 2% і 3%),
  • Борислав Береза (відповідно 2% і 2%),
  • Віталій Нестор (відповідно 2% і 2%),
  • Микола Томенко (відповідно 2% і 2%),
  • Юрій Левченко (відповідно 1% і 1%).

Дослідження проведене Центром Разумкова з 20 червня по 2 липня 2020 року у Києві методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2025 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що репрезентує доросле населення Києва за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 квітня 2020 року, свідчили, що за Віталія Кличка на виборах мера планували голосувати 38,7% тих, хто визначився з вибором і має намір взяти участь у голосуванні.

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