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Соціологи назвали головну причину, що заважає половині українців відчувати себе європейцями

Фото: половина українців не можуть відчути себе європейцями через бідність
Автор: Олександр Білоус

У 2024 році приблизно половина українців (49%) відчувають себе європейцями. Водночас 45% респондентів себе європейцем не відчуває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, перед початком повномасштабної війни, у 2021 році, відчували себе європейцями 41% опитаних, не відчували - 49%.

Називаючи причини, що заважають відчувати себе європейцем, ті респонденти, які себе європейцями не відчувають, найчастіше називають низький рівень добробуту (75%). Соціально-культурні умови життя назвали 41%, мовні бар’єри - 38%.

Ще 33% назвали як причину "неєвропейську" свідомість, 24% - низький рівень культури. Також 24% вказали на відчуття себе представником іншої культури, 6,5% - на релігійну належність, 9% вказали на брак інформації про ЄС.

Різниця в доходах

Масштаби економіки ЄС та України істотно відрізняються. Так, за номінальним ВВП економіка України становить менше 1% від економіки ЄС, а за ВВП, який розраховується за купівельною спроможністю, - менше 2,5%.

"Обидва показники дають лише номінальне уявлення про різницю в масштабах, але навіть якщо пригадати, що від 30 до 40% української економіки знаходиться в тіні, то відставання за обсягом ВВП все одно буде дуже значним", - йдеться в матеріалах Центру Разумкова.

Населення України становило 7,89% від населення ЄС, а номінальний ВВП - всього близько 1%. Відставання відбувалось, в т. ч. через різницю у продуктивності праці та у структурі галузевих ринків. Таке відставання відобразилось на показнику ВВП на душу населення, який в Україні був в 3,32 раза меншим ніж в ЄС, що створило фундамент для різниці в номінальних доходах населення, додали дослідники.

Соціологічне опитування проводилося Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, дві третини українців (64%) вважають вступ до Європейського Союзу та НАТО однаково важливим для країни. При цьому 7% віддали перевагу євроінтеграції України, а 12% заявили, що членство в НАТО зараз важливіше.

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