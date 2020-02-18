Социологи измерили уровень доверия к соцопросам

В декабре 2019 года 42% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 21% - не доверяли, остальные не имели определенного мнения по этому поводу. Об этом свидетельствуют данные регулярного опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как отмечают социологи, уровень доверия к результатам соцопросов среди населения Украины за последние 17 лет сначала существенно повысился (с 36% в 2002 до 47% в 2004 году), а потом оставался более-менее стабильным с некоторыми колебаниями (49% плюс-минус 2%) до 2017 года, но в 2018 году снизился до 43%.

График 1. Динамика уровня доверия и уровня недоверия к социологическим центрам с 2002 по 2019 гг., %

www.kiis.com.ua

Баланс доверия и недоверия к социологическим центрам (процент тех, кто доверяет, минус процент тех, кто доверяет) вырос с 2013 года - был +31% в ноябре 2013 года, стал +39% в 2014 году и +40% в 2015 году. За последние 2 года баланс упал с +36% в 2017 году до 23% - в 2018 году и +21% в 2019 году

График 2. Баланс доверия и недоверия к социологическим центрам (процент тех, кто доверяет, минус процент тех, кто доверяет) с 2002 по 2019 гг.

www.kiis.com.ua

Уровень доверия к социологическим исследованиям несколько больше у женщин чем у мужчин (45% против 39%)

Как отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, избирательная кампания 2019 ujlf прошла успешно для социологов. "Несмотря на отсутствие актуальных статистических данных для планирования выборки (переписи не было почти 20 лет, изменилась территория, доступная для опросов, и уровень миграции чрезвычайно вырос за войну на востоке), и предвыборные опросы и экзит-поллы профессиональных социологических компаний были очень точными. Я ожидал, что после такой удачной работы уровень доверия к социологическим исследованиям повысится. Но результаты опроса разочаровали, уровень доверия практически не изменился, даже немного снизился", - сказал он.

По его мнению, "скорее всего, это связано с все более широким использованием в избирательной кампании грязных технологий, с использованием фейковых данных, появлением псевдосоциологических компаний, и недобросовестной критикой профессиональных компаний теми, кто считает обнародованные данные невыгодными для своей политической силы. В выборах принимали участие более 20 партий и около 40 кандидатов в президенты, и довольны результатами были только те, что занимали первые места в рейтингах, а другие политические силы пытались посеять сомнение в социологических данных".

Напомним, по данным КМИС, в октябре 2018 года 43% украинцев доверяли данным социологических организаций, которые уже давно работают, 20% - не доверяли, остальные не имели мнения по этому поводу.

Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, считают, что ситуация в Украине в 2019 году изменилась к лучшему, 14% украинцев, что изменилась в худшую сторону - 29% респондентов, а относительное большинство - 47% - считает, что ситуация не изменилась.