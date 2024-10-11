Соціологи дослідили, як змінилися погляди американців на допомогу Україні

"Погляди на те, скільки США витрачає на війну (РФ в Україні – ред.), змінились протягом останнього року. Менше людей вважає, що Сполучені Штати витрачають забагато на підтримку України у повірянні із жовтнем минулого року (34% проти 52%)", – йдеться у висновках соцопитування Інституту Пірсона/AP-NORC.

За даними дослідження, у жовтні 2023 року 52% респондентів відзначили, що, на їхню думку, США витрачають забагато на допомогу Україні, 31% – що США витрачають стільки, скільки потрібно, а 15% – що США витрачають замало. У вересні цього року лише 34% опитаних відзначили, що США витрачає забагато на підтримку України, 39% сказали, що американці витрачають стільки, скільки потрібно, а 21% – що США витрачають замало.

Опитування відзначає різницю в поглядах між прихильниками Демократичної та Республіканської партій. Так, відповідно до результатів опитування, респонденти, які асоціюють себе з Демократичною партією, більш схильні розглядати Росію як ворога, а Україну – як союзника.

Половина опитаних респондентів називає Росію противником, а 43% розглядає Україну як країну-союзника, який поділяє інтереси та цінності США. 67% прихильників Демократичної партії вважають Росію противником, порівняно із 43% незалежних респондентів та 40% республіканців.