Социологи исследовали, как изменились взгляды американцев на помощь Украине

"Взгляды на то, сколько США тратит на войну (РФ в Украине – ред.), изменились в течение последнего года. Меньше людей считает, что Соединенные Штаты тратят слишком много на поддержку Украины в сравнении с октябрем прошлого года (34% против 52%)" , – говорится в выводах соцопроса Института Пирсона/AP-NORC.

По данным исследования, в октябре 2023 года 52% респондентов отметили, что, по их мнению, США тратят слишком много на помощь Украине, 31% - что США тратят столько, сколько нужно, а 15% - что США тратят мало. В сентябре этого года только 34% опрошенных отметили, что США тратят слишком много на поддержку Украины, 39% сказали, что американцы тратят столько, сколько нужно, а 21% – что США тратят мало.

Опрос отмечает разницу во взглядах между сторонниками Демократической и Республиканской партий. Так, согласно результатам опроса, респонденты, ассоциирующие себя с Демократической партией, более склонны рассматривать Россию как врага, а Украину – как союзника.

Половина опрошенных респондентов называет Россию противником, а 43% рассматривает Украину как страну-союзника, разделяющего интересы и ценности США. 67% сторонников Демократической партии считают Россию противником по сравнению с 43% независимых респондентов и 40% республиканцев.