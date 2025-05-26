Социолог указал на важный нюанс в отношении украинцев к военным

Несмотря на то, что ВСУ и все военные пользуются в украинском обществе абсолютным уважением, исследования показывают, что избиратели не готовы сразу отдавать свой голос за любого, связанного с армией.

"На сегодняшний день нужно понимать, а куда клонится украинский народ, чего он хочет. Потому что говорить, что "придут ребята с фронта и порядок наведут" - это как-то красиво звучит, но украинец уже понимает, что так не будет", - сказал он.

По его словам, рейтинги нужно замерять постоянно и все должны понимать уровень поддержки тех или иных политиков в Украине.

"Давайте еще глубже копнем. Кроме глубокого уважения и благодарности военным, украинец уже частично и боится этих военных. Ведь очень много ребят с фронта возвращаются и они, и гражданские, которые не были на фронте, должны делать взаимные какие-то движения для того, чтобы найти общие точки", - отметил социолог.

Антипович напомнил, что люди получили очень разный опыт за последние годы. Он привел примеры: "Человек воевал три года на фронте, вернулся, а здесь человек три года жил в тылу. У какой-то женщины погиб сын, муж, отец на фронте, а у какой-то никто не погиб. И эти женщины между собой тоже уже плохо могут коммуницировать".

"Поэтому говорить, что человек в пикселе - это автоматический выбор, точно нет. С другой стороны, за человека, который вообще ничего не делал во время войны, никак не прилагался, даже в тылу - я не верю, что Украина способна за это проголосовать", - считает он.

Отвечая на вопрос об условной "партии пса Патрона", которая могла бы пройти в Раду, Антипович сказал:

"Я согласен, что определенные бренды имеют право на проход исключительно из-за названия, но их все равно нужно наполнять содержанием: что ты делал до войны, что ты делал во время войны. Совершенно непричастный человек точно не имеет шансов".