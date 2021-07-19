Социолог рассказала, как правильно оценивать потери от пандемии

Директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова рассказала, как правильно оценивать последствия пандемии коронавируса. Нужно считать смерти не только от COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью для РБК-Украина .

По ее словам, нужно обращать внимание на динамику общей смертности, от всех причин, а не только на количество смертей, непосредственно вызванных COVID-19.

"Например, рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, был спровоцирован тем, что больные не получали своевременно квалифицированную помощь, а не получали они ее как раз из-за пандемии", - пояснила Либанова.