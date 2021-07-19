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Соціолог розповіла, як правильно оцінювати втрати від пандемії

Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова розповіла, як правильно оцінювати наслідки пандемії коронавірусу. Потрібно рахувати смерті не лише від COVID-19.

Про це вона розповіла в інтерв'ю для РБК-Україна.

За її словами, потрібно звертати увагу на динаміку загальної смертності, від усіх причин, а не тільки на кількість смертей, безпосередньо викликаних COVID-19.

"Наприклад, зростання смертності від серцево-судинних захворювань, можливо, було спровоковане тим, що хворі не отримували своєчасно кваліфіковану допомогу, а не отримували вони її якраз через пандемію", - пояснила Лібанова.

Нагадаємо, МОЗ оновив статистику по коронавірусу в Україні. За добу заразились ще 182 людини.

Зазначимо, Рада національної безпеки та оборони попередила про посилення карантину в Україні.

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